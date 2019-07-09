Мені сказали, що 3-тя 50грн
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:21
Re: ПУМБ
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 09 лип, 2019 12:23
Re: ПУМБ
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:28
Ну и 1я допка к каждому нашару -- эт и я вычитал в тарифах, т.е. таки 2 карты к каждому счету нашару. Ну норм
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:30
Re: ПУМБ
Депо нема. Тільки дві всекарти.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 09 лип, 2019 12:36
Re: ПУМБ
Так откройте на 10е и 10$
Додано: Вів 09 лип, 2019 22:49
у ПУМБа кстати банкоматы по другому алгоритму стали работать при совершении операций : ПИН теперь нужно вводить в самом конце перед подтверждением операции, раньше его сразу нужно было вводить после того как карту в банкомат вставляли...
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