Додано: Вів 09 лип, 2019 22:49

у ПУМБа кстати банкоматы по другому алгоритму стали работать при совершении операций : ПИН теперь нужно вводить в самом конце перед подтверждением операции, раньше его сразу нужно было вводить после того как карту в банкомат вставляли...

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