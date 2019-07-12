у ПУМБа кстати банкоматы по другому алгоритму стали работать при совершении операций : ПИН теперь нужно вводить в самом конце перед подтверждением операции, раньше его сразу нужно было вводить после того как карту в банкомат вставляли...
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protefiks1959 написав:PUMB, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, дает ли банк плюшки за лояльность при пролонгировании депо? Конкретно:- имеется Доходный, через 11 дней закончится, и ... Еще один вопрос: - моей сумме депо соответствует ставка 16,9% на 6 мес. Это, если открывать в отделении, или из личного кабинета онлайн? Есть ли различия между открытием онлайн с ПК и с мобильного приложения? Спасибо!
Ув. ПУМБ, как с моим вопросом?
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protefiks1959 написав:PUMB, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, дает ли банк плюшки за лояльность при пролонгировании депо? Конкретно:- имеется Доходный, через 11 дней закончится, и ... Еще один вопрос: - моей сумме депо соответствует ставка 16,9% на 6 мес. Это, если открывать в отделении, или из личного кабинета онлайн? Есть ли различия между открытием онлайн с ПК и с мобильного приложения? Спасибо!
здравствуйте
условия лояльности отображены здесь https://bit.ly/2S3XGZA лояльность будет применена если открытие через ПУМБ Online - или приложение, или сайт сервиса, отличий между этими сервисами нету.