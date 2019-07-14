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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 лип, 2019 23:45
VanKiss написав:
Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...
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Cler
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Додано: Нед 14 лип, 2019 23:48
Cler написав: VanKiss написав:
Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...
Благодарю за быстрый ответ. Хочу верить что и оф.пред банка увидит сообщение и подтвердит ваши слова.
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VanKiss
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