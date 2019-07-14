VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...
VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...
Благодарю за быстрый ответ. Хочу верить что и оф.пред банка увидит сообщение и подтвердит ваши слова.