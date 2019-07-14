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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2285228622872288 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 774 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 191 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 82 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 113 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 206 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 182 Всього голосів : 774 Додано: Нед 14 лип, 2019 23:45 VanKiss написав: Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим. Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.

фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)... фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)... Cler

Повідомлень: 2822 З нами з: 15.07.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 лип, 2019 23:48 Cler написав: VanKiss написав: Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим. Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.

фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)... фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...

Благодарю за быстрый ответ. Хочу верить что и оф.пред банка увидит сообщение и подтвердит ваши слова. Благодарю за быстрый ответ. Хочу верить что и оф.пред банка увидит сообщение и подтвердит ваши слова. VanKiss Повідомлень: 85 З нами з: 13.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 09:17 Kevin написав: Программа MC REWARDS по пакету "всеКАРТА" предусмотрена? Программа MC REWARDS по пакету "всеКАРТА" предусмотрена?



да. программа сменила название http://rewards.mastercard.ua/ да. программа сменила название PUMB

Представник банку Повідомлень: 2253 З нами з: 19.07.11 Подякував: 784 раз. Подякували: 140 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 09:35 PUMB написав: Kevin написав: Программа MC REWARDS по пакету "всеКАРТА" предусмотрена? Программа MC REWARDS по пакету "всеКАРТА" предусмотрена?



да. программа сменила название http://rewards.mastercard.ua/ да. программа сменила название

Можете проконсультировать и меня по моему вопросу? Можете проконсультировать и меня по моему вопросу? VanKiss Повідомлень: 85 З нами з: 13.04.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 09:54 Re: ПУМБ Началось в деревне утро....

Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернул

Итак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвоха

Воскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам.

Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку"

Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам

1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество?

2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли?

3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму?

4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо?

5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правы



Данные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть nickvp Повідомлень: 276 З нами з: 16.10.14 Подякував: 9 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 10:09 Re: ПУМБ 1) комиссии первые 3 месяца действительно нет. А платежи равные. Поэтому с 4 месяца будет погашать меньше тела.

2) при отмене в первый месяц переведется на покупки. И даже будет Грейс.



Чего митинговали, непонятно.... qwe_ua Повідомлень: 1710 З нами з: 16.03.10 Подякував: 198 раз. Подякували: 206 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 лип, 2019 10:29 nickvp написав: Началось в деревне утро....

Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернул

Итак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвоха

Воскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам.

Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку"

Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам

1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество?

2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли?

3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму?

4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо?

5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правы



Данные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть Началось в деревне утро....Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернулИтак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвохаВоскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам.Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку"Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество?2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли?3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму?4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо?5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правыДанные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть



добрый день. ситуация действительно аналогична Вашей прошлой, так как у Вас уже была рассрочка ранее.



сейчас произошло изменение - в первый календарный месяц от операции покупки в рассрочку от неё можно отказаться и операция пройдет как покупка добрый день. ситуация действительно аналогична Вашей прошлой, так как у Вас уже была рассрочка ранее.сейчас произошло изменение -месяц от операции покупки в рассрочку от неё можнои операция пройдет как покупка PUMB

Представник банку Повідомлень: 2253 З нами з: 19.07.11 Подякував: 784 раз. Подякували: 140 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2285228622872288 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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