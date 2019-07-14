VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...
VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.
фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...
Благодарю за быстрый ответ. Хочу верить что и оф.пред банка увидит сообщение и подтвердит ваши слова.
Началось в деревне утро.... Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернул Итак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвоха Воскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам. Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку" Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам 1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество? 2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли? 3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму? 4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо? 5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правы
Данные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть
nickvp написав:Началось в деревне утро.... Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернул Итак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвоха Воскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам. Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку" Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам 1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество? 2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли? 3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму? 4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо? 5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правы
Данные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть
добрый день. ситуация действительно аналогична Вашей прошлой, так как у Вас уже была рассрочка ранее.
сейчас произошло изменение - в первый календарный месяц от операции покупки в рассрочку от неё можно отказаться и операция пройдет как покупка
qwe_ua написав:1) комиссии первые 3 месяца действительно нет. А платежи равные. Поэтому с 4 месяца будет погашать меньше тела. 2) при отмене в первый месяц переведется на покупки. И даже будет Грейс.
Чего митинговали, непонятно....
))) 1) Всегда готов послушать кого-то еще - вдруг что-то полезное будет. Но у меня тут математика не сходится. Смотрим - 81,43 - это по вашим словам тело, а после третьего месяца - эта сумма уже будет включать и тело и проценты, так? Проверяем - 81,43*24=1954,32 - не совсем похоже на изначальную сумму, поэтому по моей логике - телом эта сумма называться не может 2) Тут и представитель подтвердил, поэтому соглашусь 3) Митинговать, говорите... Кому как - лично для меня, сервис, который подключается без моего согласия - не является благом. Сейчас его подключают без моего согласия, а потом могут забыть предупредить или условия поменять..... Кому-то такой подход нравится, мне - нет.
nickvp написав:Началось в деревне утро.... Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернул Итак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвоха Воскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам. Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку" Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам 1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество? 2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли? 3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму? 4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо? 5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правы
Данные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть
добрый день. ситуация действительно аналогична Вашей прошлой, так как у Вас уже была рассрочка ранее.
сейчас произошло изменение - в первый календарный месяц от операции покупки в рассрочку от неё можно отказаться и операция пройдет как покупка
Ясно. Спасибо за информацию - полагаю месяц на отмену как раз и появился благодаря таким вот сообщениям как на этом, так и на других форумах. В любом случаях, прогресс.