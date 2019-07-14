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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 12:09
qwe_ua написав:
1. Первые 3 месяца 81 грн тела, потом Х тела + Y комиссии = 81 грн.
Такая трактовка меня не убеждает
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Додано: Пон 15 лип, 2019 12:12
nickvp написав: qwe_ua написав:
1. Первые 3 месяца 81 грн тела, потом Х тела + Y комиссии = 81 грн.
Такая трактовка меня не убеждает
Это форум, убеждать вас никто не будет
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qwe_ua
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