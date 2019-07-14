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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2286228722882289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:09

  qwe_ua написав:1. Первые 3 месяца 81 грн тела, потом Х тела + Y комиссии = 81 грн.


Такая трактовка меня не убеждает
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:12

Re: ПУМБ

nickvp написав:
  qwe_ua написав:1. Первые 3 месяца 81 грн тела, потом Х тела + Y комиссии = 81 грн.


Такая трактовка меня не убеждает
Это форум, убеждать вас никто не будет :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 16.03.10
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  #<1 ... 2286228722882289
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ПУМБ (22882)
15.07.2019 13:12
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