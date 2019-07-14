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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2286228722882289

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:09

  qwe_ua написав:1. Первые 3 месяца 81 грн тела, потом Х тела + Y комиссии = 81 грн.


Такая трактовка меня не убеждает
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 12:12

Re: ПУМБ

nickvp написав:
  qwe_ua написав:1. Первые 3 месяца 81 грн тела, потом Х тела + Y комиссии = 81 грн.


Такая трактовка меня не убеждает
Это форум, убеждать вас никто не будет :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:19

Re: ПУМБ

Эксперты подскажите по soloМандры, есть какие то подводные камни? или если гасить вовремя то 500грн в год и все?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:38

  gonzo написав:Эксперты подскажите по soloМандры, есть какие то подводные камни? или если гасить вовремя то 500грн в год и все?

по карте абонплата только в размере 500 и все
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40

  nickvp написав:
  PUMB написав:
  nickvp написав:Началось в деревне утро....
Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернул
Итак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвоха
Воскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам.
Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку"
Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам
1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество?
2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли?
3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму?
4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо?
5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правы

Данные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть


добрый день. ситуация действительно аналогична Вашей прошлой, так как у Вас уже была рассрочка ранее.

сейчас произошло изменение - в первый календарный месяц от операции покупки в рассрочку от неё можно отказаться и операция пройдет как покупка


Ясно. Спасибо за информацию - полагаю месяц на отмену как раз и появился благодаря таким вот сообщениям как на этом, так и на других форумах. В любом случаях, прогресс.


не исключено ;) мы открыты к диалогу
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 13:40

  VanKiss написав:
  Cler написав:
  VanKiss написав:Ребята,кто подскажет как у ПУМБа с конвертацией при оплате гривневой картой в зарубежных интернет магазинах. Интересует английский фунт. По каким курсам пройдёт конвертация? Я так понял через доллар,а затем как? Если у меня карта Visa.Спасибо всем ответившим.

фунт-доллар по курсу МПС, доллар-гривна по курсу банка на день списания + по Визе раньше ещё брали 1% комиссии (по МС без комиссии)...

Благодарю за быстрый ответ. Хочу верить что и оф.пред банка увидит сообщение и подтвердит ваши слова.


вопрос принят, ответ предоставим
PUMB
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  #<1 ... 2286228722882289
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