nickvp написав:

Началось в деревне утро....Похоже я опять вляпался в ... под названием "рассрочка, которую вы не заказывали". Ну, сколько можно ПУМБ. а? Хотя, сам идиот уже зарекался что-то крупное тратить это .... картой, но черт ночью дернулИтак, преамбула - покупка в Розетке ночью с 14-го на 15-е примерно в 23:00 на сумму 1199. И мог ведь просто в оплату частями уйти на 7 месяцев, но не захотелось морочиться с такими мелочами. Вот и получил... "Не играй с шулерами в игры!" Ничто не предвещало подвохаВоскресенье проходит без проишествий, в средине дня в Инет-банке видна проводка с полной суммой списания. Утром 15.07 приходит сообщение с заглавием "Поздравляю" - чтобы вашим таким маркетологам хреновым всегда "Поздравляю" прилетала при всех проблемах - сломал ногу, а тебе "Поздравляю", умерла любимая собачка, а тебе и тут "Поздравляю"... И так до конца жизни, надеюсь хоть тогда дойдет убогим, что поздравляют немного по другим поводам.Возвращаемся к делу, Ваша покупка переведена в рассрочку на 24 месяца и зацените условия "первые 3 месяца без комиссии, а дальше 3%.... Следите за руками - схема погашения равными частями по 81,43", и еще одно с учетом того, что сообщение пришло мне 15.07 "вы можете отменить рассрочку .... та=даммм, барабанная дробь..... 14.07 и тогда все будет как будто вы совершили обычную покупку"Итак, @ПУМБ , мои вопросы к вам1) Почему мне предлагают отменить рассрочку только ВЧЕРА, т.е. автоматически закладывают невозможность это сделать? Интересно, как это может называться в юридических терминах - мошенничество?2) Почему в ваших условиях озвучено, что рассрочка идет первые 3 месяца без начисления комиссии, но сумма оплаты идет равная на весь срок предполагаемой рассрочки, т.е. проценты за возможные будущие месяцы уже начисляются с 1-го. ЭТо мошенничество номер 2, не так ли?3) "При погашении полной суммы задолженности по вашей кредитке, рассрочки на покупки закроются автоматически" - ну-ка, поведайте нам сирым и убогим, пытающимся мыслить логически и математически правильно, как мне закрыть вашу .................. рассрочку и при этом не потерять денег - возможно ли такое в принципе или же я уже попал на одномесячную сумму?4) Когда ваш банк перестанет "тырить мелочь по карманам" - навязывать незапрашиваемые сервисы? Проводку по ним делать в 22:10, а извещение о возвожности отмены даватьт на день позже, чем надо?5) Выписки в банк-клиенте и мобильном приложении отличаются... Передайте вашим.... разрабочикам мобильного приложения.... что они не правыДанные обо мне для идентификации меня как клиента у вас уже есть