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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24
Re: ПУМБ
Участвует всекарта платинум, если верить сайту
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:01
Re: ПУМБ
На сайте мастера даже картинка есть
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:12
В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:25
Re: ПУМБ
Или просто платина будет чуть позже.
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