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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2287228822892290

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24

Re: ПУМБ

Участвует всекарта платинум, если верить сайту
qwe_ua
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58

  qwe_ua написав:Участвует всекарта платинум, если верить сайту


Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
Kevin
 
Повідомлень: 195
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:01

Re: ПУМБ

Kevin написав:Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.

На сайте мастера даже картинка есть :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:12

  qwe_ua написав:
Kevin написав:Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.

На сайте мастера даже картинка есть :)


https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673

В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Kevin
 
Повідомлень: 195
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 19:25

Re: ПУМБ

Kevin написав:
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673

В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Или просто платина будет чуть позже.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1715
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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  #<1 ... 2287228822892290
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