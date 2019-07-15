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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24
Участвует всекарта платинум, если верить сайту
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qwe_ua
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58
qwe_ua написав:
Участвует всекарта платинум, если верить сайту
Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
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Kevin
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:01
Kevin написав:Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
На сайте мастера даже картинка есть
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qwe_ua
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:12
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/
qwe_ua написав:
Kevin написав:Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
На сайте мастера даже картинка есть
рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673
В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
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Kevin
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:25
Kevin написав:https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/
рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673
В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Или просто платина будет чуть позже.
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qwe_ua
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