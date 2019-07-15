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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24
Re: ПУМБ
Участвует всекарта платинум, если верить сайту
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:01
Re: ПУМБ
На сайте мастера даже картинка есть
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:12
В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Додано: Пон 15 лип, 2019 19:25
Re: ПУМБ
Или просто платина будет чуть позже.
Додано: Вів 16 лип, 2019 08:34
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
Спецназ Саакашвили!!!
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:40
А когда введен в действие тариф Переказ коштів через сторонні сервіси P2P 0,5%
12.06(в июНе) или 12.07(в июЛе)?
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:51
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