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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:24
Участвует всекарта платинум, если верить сайту
qwe_ua
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Додано: Пон 15 лип, 2019 18:58
qwe_ua написав:
Участвует всекарта платинум, если верить сайту
Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
Kevin
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:01
Kevin написав:Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
На сайте мастера даже картинка есть
qwe_ua
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:12
qwe_ua написав: Kevin написав:Выпуск карты платинум тарифом не предусмотрен.
На сайте мастера даже картинка есть
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/
рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673
В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Kevin
Повідомлень: 195
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Додано: Пон 15 лип, 2019 19:25
Kevin написав: https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/
рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673
В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Или просто платина будет чуть позже.
qwe_ua
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:34
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
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protefiks1959
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:40
А когда введен в действие тариф Переказ коштів через сторонні сервіси P2P 0,5%
12.06(в июНе) или 12.07(в июЛе)?
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vollena71
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:51
vollena71 написав:
А когда введен в действие тариф Переказ коштів через сторонні сервіси P2P 0,5%
12.06(в июНе) или 12.07(в июЛе)?
На всекарта он распространяется с даты выдачи, а на депозитке и другие старые карты с июля
Flamingo
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:06
protefiks1959 написав:
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
PUMB
Представник банку
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:06
vollena71 написав:
А когда введен в действие тариф Переказ коштів через сторонні сервіси P2P 0,5%
12.06(в июНе) или 12.07(в июЛе)?
тарифы актуальны по всем пакетам с 12/07
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2259
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
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