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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:10
PUMB написав: protefiks1959 написав:
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
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