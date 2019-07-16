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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2288228922902291

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:10

  PUMB написав:
  protefiks1959 написав:Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%


таких карт нету


А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:47

Re: ПУМБ

Aps написав:
  PUMB написав:
  protefiks1959 написав:Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%


таких карт нету


А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
Уже потрачено на коммуналку 600,01грн. Сервис Портмоне. В Вайбер пришло сообщение о 50грн кэшбэка. Обещали завтра выплатить. Закинул 400+ для супермаркета.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:50

  Aps написав:
  PUMB написав:
  protefiks1959 написав:Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%


таких карт нету


А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?

Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:08

  Aps написав:
  PUMB написав:
  protefiks1959 написав:Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%


таких карт нету


А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?

это акция, а не вид карты
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:12

Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?


MC чи VISA, без прив'язки до типу пакету послуг, повідомлення з пропозицією приходить в вайбер
PUMB
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  #<1 ... 2288228922902291
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