|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:10
PUMB написав: protefiks1959 написав:
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2738
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:47
Aps написав: PUMB написав: protefiks1959 написав:
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
Уже потрачено на коммуналку 600,01грн. Сервис Портмоне. В Вайбер пришло сообщение о 50грн кэшбэка. Обещали завтра выплатить. Закинул 400+ для супермаркета.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 923 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:50
Aps написав: PUMB написав: protefiks1959 написав:
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:08
Aps написав: PUMB написав: protefiks1959 написав:
Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
это акция
, а не вид карты
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:12
Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?
MC чи VISA, без прив'язки до типу пакету послуг, повідомлення з пропозицією приходить в вайбер
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:44
lel написав: Aps написав: PUMB написав:
[quote="4706778:protefiks1959"]Доброе утро всем. Я совершенно не слежу за событиями на ветке, поэтому задам вопрос:- есть ли сейчас карты, на которые, при расчете за товары в магазинах, начисляется кэшбек? У меня сейчас дебетовая Виза, на кот. падают месячные %%
таких карт нету
А как же акция "Ловіть свій реальний cashback до 200 гривень." ?
Уже потрачено на коммуналку 600,01грн. Сервис Портмоне. В Вайбер пришло сообщение о 50грн кэшбэка. Обещали завтра выплатить. Закинул 400+ для супермаркета.[/quote]Выплатили без СМС первые
50грн. Приятно. Думаю что б купить на 1000грн из электроники или подобрать МСС.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2218
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 923 раз.
- Подякували: 247 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:07
Уже потрачено на коммуналку 600,01грн. Сервис Портмоне. В Вайбер пришло сообщение о 50грн кэшбэка. Обещали завтра выплатить. Закинул 400+ для супермаркета.Выплатили без СМС первые
50грн. Приятно. Думаю что б купить на 1000грн из электроники или подобрать МСС.
класс!
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2262
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:55
Почему мне не пришло такое сообщение?
-
VanKiss
-
-
- Повідомлень: 91
- З нами з: 13.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:04
а где и кому кэши дают? я и не слышал про это у пумба
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 4234
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 393 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|