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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:45
PUMB
Какие условия необходимо выполнить для получения платинум карты в пакете "всеКАРТА"? По условиям MC REWARDS балы начисляются только по данному типу карты в пакете?http://rewards.mastercard.ua/cabinets/fuib
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Kevin
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