Какие условия необходимо выполнить для получения платинум карты в пакете "всеКАРТА"? По условиям MC REWARDS балы начисляются только по данному типу карты в пакете?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:45
PUMB
Какие условия необходимо выполнить для получения платинум карты в пакете "всеКАРТА"? По условиям MC REWARDS балы начисляются только по данному типу карты в пакете?
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:06
я такого предложения не получал... по каким критериям делается рассылка в вайбер?
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Додано: Сер 17 лип, 2019 22:46
Re: ПУМБ
Почитал тут про новую волшебную всеКарту и решил, что надо завтра идти и оформлять. Пополнение, снятие, депозит "Вільний" меня полностью устраивают. Ну разве что стикеров с кошечками нет в комплекте...
Додано: Сер 17 лип, 2019 22:52
у ПУМБа стикеры с сердечками выдают...
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