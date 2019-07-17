RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2289229022912292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:45

PUMB

Какие условия необходимо выполнить для получения платинум карты в пакете "всеКАРТА"? По условиям MC REWARDS балы начисляются только по данному типу карты в пакете?

http://rewards.mastercard.ua/cabinets/fuib
Kevin
 
Повідомлень: 197
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:06

  PUMB написав:
Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?


MC чи VISA, без прив'язки до типу пакету послуг, повідомлення з пропозицією приходить в вайбер

я такого предложения не получал... по каким критериям делается рассылка в вайбер?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:46

Re: ПУМБ

Почитал тут про новую волшебную всеКарту и решил, что надо завтра идти и оформлять. Пополнение, снятие, депозит "Вільний" меня полностью устраивают. Ну разве что стикеров с кошечками нет в комплекте...
evgenkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 20.06.16
Подякував: 150 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:52

  evgenkh написав:Почитал тут про новую волшебную всеКарту и решил, что надо завтра идти и оформлять. Пополнение, снятие, депозит "Вільний" меня полностью устраивают. Ну разве что стикеров с кошечками нет в комплекте...

у ПУМБа стикеры с сердечками выдают...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2388
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:53

  velvet написав:
  evgenkh написав:Почитал тут про новую волшебную всеКарту и решил, что надо завтра идти и оформлять. Пополнение, снятие, депозит "Вільний" меня полностью устраивают. Ну разве что стикеров с кошечками нет в комплекте...

у ПУМБа стикеры с сердечками выдают...

А мне не дали стикеры, просто карту и все )
Maksi2
 
Повідомлень: 16
З нами з: 18.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2289229022912292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.