ramaz написав:На сайте например указано:
Какие карты участвуют в программе?
В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition.
World и World debit разные карты, имхо
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Додано: Чет 18 лип, 2019 10:28
Re: ПУМБ
World и World debit разные карты, имхо
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:33
Да человек вообще про Platinum спрашивал, но в ответ тишина.
В отделении на вопрос про ревордс вообще зависают...
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:40
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:45
У меня вообще вайбер не на фин.номер подключен. Что за дeбильный способ информирования - есть ведь мыло, звонок, смс в конце концов...
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48
Як варіант - просто повідомляти форумчан.
Зараз і тут!
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:10
PUMB, поддерживаю запросы на кешбек.
И дополняю ещё одним пожеланием: программа "приведи друга". У конкурентов, за которыми пытается угнаться ПУМБ, выпуская всеКарту, такая программа есть (моно, абанк, тас, альфа)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:42
возможно пумба занялась продвижением вибера в массы)))
установи вибера на фин номер и получи плюшки)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
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