Додано: Чет 18 лип, 2019 14:10

PUMB, поддерживаю запросы на кешбек.

И дополняю ещё одним пожеланием: программа "приведи друга". У конкурентов, за которыми пытается угнаться ПУМБ, выпуская всеКарту, такая программа есть (моно, абанк, тас, альфа)

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин