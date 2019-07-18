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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2291229222932294>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:28

Re: ПУМБ

ramaz написав:На сайте например указано:
Какие карты участвуют в программе?
В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition.

World и World debit разные карты, имхо
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:33

  qwe_ua написав:
ramaz написав:На сайте например указано:
Какие карты участвуют в программе?
В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition.

World и World debit разные карты, имхо

Да человек вообще про Platinum спрашивал, но в ответ тишина.
В отделении на вопрос про ревордс вообще зависают...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:40

  PUMB написав:
Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?


MC чи VISA, без прив'язки до типу пакету послуг, повідомлення з пропозицією приходить в вайбер


Щось повідомлення не прийшло :(
Можливо, нагадати номер? :)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:45

  V2 написав:
  PUMB написав:
Це якою карткою треба платити, всеКартка чи Депозитка підходить?


MC чи VISA, без прив'язки до типу пакету послуг, повідомлення з пропозицією приходить в вайбер


Щось повідомлення не прийшло :(
Можливо, нагадати номер? :)

У меня вообще вайбер не на фин.номер подключен. Что за дeбильный способ информирования - есть ведь мыло, звонок, смс в конце концов... ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48

  Flamingo написав:
  PUMB написав:

MC чи VISA, без прив'язки до типу пакету послуг, повідомлення з пропозицією приходить в вайбер


У меня вообще вайбер не на фин.номер подключен. Что за дeбильный способ информирования - есть ведь мыло, звонок, смс в конце концов... ;)


Як варіант - просто повідомляти форумчан. :D
Зараз і тут! 8)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:10

PUMB, поддерживаю запросы на кешбек.
И дополняю ещё одним пожеланием: программа "приведи друга". У конкурентов, за которыми пытается угнаться ПУМБ, выпуская всеКарту, такая программа есть (моно, абанк, тас, альфа)
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:42

возможно пумба занялась продвижением вибера в массы)))
установи вибера на фин номер и получи плюшки)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:01

  Вкладчик1234 написав:PUMB, поддерживаю запросы на кешбек.
И дополняю ещё одним пожеланием: программа "приведи друга". У конкурентов, за которыми пытается угнаться ПУМБ, выпуская всеКарту, такая программа есть (моно, абанк, тас, альфа)


передали коллегам
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:08

Як варіант - просто повідомляти форумчан. :D
Зараз і тут! 8)


розсилка реалізована виключно через Вайбер
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:09

  evgenkh написав:Почитал тут про новую волшебную всеКарту и решил, что надо завтра идти и оформлять. Пополнение, снятие, депозит "Вільний" меня полностью устраивают. Ну разве что стикеров с кошечками нет в комплекте...


с кошечками - нету ;)
PUMB
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