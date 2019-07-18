хотел через SENDMONEY с карты пумб для депоз. перекинуть на карту приват универс. Не проходит. Хотя раньше проходило. Гор.линия сказала, что теперь появилась комиссия за перевод. теперь без комиссии можно в пумб онлайн перекинуть с карты "все КАРТА" на карту приват. прошло действит.без комиссии. сколько отправил грн.через карту пумб в приват, в приват столько же и зашло на унив. теперь быстрее и удобней.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 лип, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
А можно на счет этого поподробнее? Я лично будучи счастливым обладателем "всеКАРТА" (Masterсard) не вижу в ПУМБ Online кнопки входа в личный кабинет MC REWARDS. Форумчане, можете подтвердить, что "всеКАРТА" участвует в программе?
по ВсеКАРТА с типом карты world debit программа не предусмотрена. программа будет доступна к ВсеКАРТА платинум
Игорь Алексеевич написав:хотел через SENDMONEY с карты пумб для депоз. перекинуть на карту приват универс. Не проходит. Хотя раньше проходило. Гор.линия сказала, что теперь появилась комиссия за перевод. теперь без комиссии можно в пумб онлайн перекинуть с карты "все КАРТА" на карту приват. прошло действит.без комиссии. сколько отправил грн.через карту пумб в приват, в приват столько же и зашло на унив. теперь быстрее и удобней.
Искатель написав:Уважаемый представитель банка ПУМБ, скажите, есть ли плата за конвертацию при расчете гривневой кредиткой soloМандри за границей? Если есть, то какая и где ее можно увидеть. Благодарю!