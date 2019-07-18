RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2291229222932294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:19

хотел через SENDMONEY с карты пумб для депоз. перекинуть на карту приват универс. Не проходит. Хотя раньше проходило. Гор.линия сказала, что теперь появилась комиссия за перевод. :shock:
теперь без комиссии можно в пумб онлайн перекинуть с карты "все КАРТА" на карту приват.
прошло действит.без комиссии. сколько отправил грн.через карту пумб в приват, в приват столько же и зашло на унив. :P
теперь быстрее и удобней. :D
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 19 лип, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:23

  PUMB написав:
Як варіант - просто повідомляти форумчан. :D
Зараз і тут! 8)


розсилка реалізована виключно через Вайбер


и предлагается не всем?
мне не пришло
v57
 
Повідомлень: 2186
З нами з: 14.03.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:30

  ramaz написав:
  PUMB написав:
  Kevin написав:Программа MC REWARDS по пакету "всеКАРТА" предусмотрена?


да. программа сменила название http://rewards.mastercard.ua/


А можно на счет этого поподробнее?
Я лично будучи счастливым обладателем "всеКАРТА" (Masterсard) не вижу в ПУМБ Online кнопки входа в личный кабинет MC REWARDS.
Форумчане, можете подтвердить, что "всеКАРТА" участвует в программе?


по ВсеКАРТА с типом карты world debit программа не предусмотрена. программа будет доступна к ВсеКАРТА платинум
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:31

  Игорь Алексеевич написав:хотел через SENDMONEY с карты пумб для депоз. перекинуть на карту приват универс. Не проходит. Хотя раньше проходило. Гор.линия сказала, что теперь появилась комиссия за перевод. :shock:
теперь без комиссии можно в пумб онлайн перекинуть с карты "все КАРТА" на карту приват.
прошло действит.без комиссии. сколько отправил грн.через карту пумб в приват, в приват столько же и зашло на унив. :P
теперь быстрее и удобней. :D


супер! рады, что Вы оценили новый функционал 8)
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:35

и предлагается не всем?
мне не пришло


банк может каждое предложение/акции делать доступным разным клиентам
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:36

  qwe_ua написав:
ramaz написав:На сайте например указано:
Какие карты участвуют в программе?
В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition.

World и World debit разные карты, имхо


тип карты ВсеКАРТА world debit и она не принимает участие
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:40

PUMB, очень хотелось бы все-таки увидеть ваши комментарии по совместимости "всеКАРТА" и MC REWARDS. Заранее благодарю. :D

На сайте например указано:
Какие карты участвуют в программе?
В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition.


пишем комментарии :)
у ВсеКАРТА карта world debit, она не принимает участие в программе вознаграждений МС
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:50

  Kevin написав:PUMB

Какие условия необходимо выполнить для получения платинум карты в пакете "всеКАРТА"? По условиям MC REWARDS балы начисляются только по данному типу карты в пакете?

http://rewards.mastercard.ua/cabinets/fuib

https://bit.ly/2XZTons пункт 2.2
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:03

  Искатель написав:Уважаемый представитель банка ПУМБ, скажите, есть ли плата за конвертацию при расчете гривневой кредиткой soloМандри за границей? Если есть, то какая и где ее можно увидеть.
Благодарю!

плата отсутствует
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:08

  qwe_ua написав:
Kevin написав:
https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ua/рахунок%20у%20банку__тарифы_действующая_редакция.pdf?v=636985225626541673

В тарифах всеКарты выпуска платинум карты нет. Может на сайте Mastercard опечатка.
Или просто платина будет чуть позже.

смотрите пакеты в пункте 2.2 тарифов
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2273
З нами з: 19.07.11
Подякував: 784 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2291229222932294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Alfa_Bank, IDAN, patrikk, Квесторе_поверніться і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14115)
19.07.2019 12:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.