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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2292229322942295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:59

  PUMB написав:
Як варіант - просто повідомляти форумчан. :D
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розсилка реалізована виключно через Вайбер

а как быть пенсионерам с кнопочными телефонами?
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:07

а с дисковыми?
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:10

  v57 написав:а с дисковыми?

ну таких уже совсем мало... проблема в том что банк почему-то ограничивает клиентов только одним каналом связи, но при этом этим каналом связи владеют не все клиенты банка...
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:17

да я о другом

почему если пенсионер, то с каменным топором
многие считают
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:32

  v57 написав:да я о другом

почему если пенсионер, то с каменным топором
многие считают

Может дело в том что для многих пенсионеров кнопочный телефон это не совсем каменный топор. Понимаете когда уже и зрение не то, да и особых потребностей нет для перехода на андроид то обычная звонилка вполне резонное решение для многих людей преклонного возраста. Для них специально модели разрабатывают чтобы кнопки были покрупнее. И да это целевая аудитория для таких моделей. Это конечно не значит что у пожилых людей не может быть последней модели ай фона. Естественно может. Но для большинства он просто банально не нужен. Так что про каменный топор это вы зря
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:47

кнечно зря, если не понятно
что я писал не о телефонах
v57
 
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  #<1 ... 2292229322942295
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