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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:59
PUMB написав:
Як варіант - просто повідомляти форумчан.
Зараз і тут!
розсилка реалізована виключно через Вайбер
а как быть пенсионерам с кнопочными телефонами?
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Cler
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:07
а с дисковыми?
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v57
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:10
v57 написав:
а с дисковыми?
ну таких уже совсем мало... проблема в том что банк почему-то ограничивает клиентов только одним каналом связи, но при этом этим каналом связи владеют не все клиенты банка...
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Cler
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:17
да я о другом
почему если пенсионер, то с каменным топором
многие считают
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v57
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:32
v57 написав:
да я о другом
почему если пенсионер, то с каменным топором
многие считают
Может дело в том что для многих пенсионеров кнопочный телефон это не совсем каменный топор. Понимаете когда уже и зрение не то, да и особых потребностей нет для перехода на андроид то обычная звонилка вполне резонное решение для многих людей преклонного возраста. Для них специально модели разрабатывают чтобы кнопки были покрупнее. И да это целевая аудитория для таких моделей. Это конечно не значит что у пожилых людей не может быть последней модели ай фона. Естественно может. Но для большинства он просто банально не нужен. Так что про каменный топор это вы зря
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Flamingo
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:47
кнечно зря, если не понятно
что я писал не о телефонах
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v57
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