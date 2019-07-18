а как быть пенсионерам с кнопочными телефонами?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:59
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:10
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:17
да я о другом
почему если пенсионер, то с каменным топором
многие считают
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:32
Может дело в том что для многих пенсионеров кнопочный телефон это не совсем каменный топор. Понимаете когда уже и зрение не то, да и особых потребностей нет для перехода на андроид то обычная звонилка вполне резонное решение для многих людей преклонного возраста. Для них специально модели разрабатывают чтобы кнопки были покрупнее. И да это целевая аудитория для таких моделей. Это конечно не значит что у пожилых людей не может быть последней модели ай фона. Естественно может. Но для большинства он просто банально не нужен. Так что про каменный топор это вы зря
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