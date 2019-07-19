Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...
В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г. Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.
evgenkh написав:Поделюсь своими первыми впечатлениями.
Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...
В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г. Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.
это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке у меня на 5 андроиде приложение нормально работает
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Собственно сабж. Срок годности был еще 2 года. Карта пропала в приложухе. Полез в десктопный пумб-онлайн - там нашел счет 2620 в архивных. Закрыт 16.07.2019. Самое смешное написано согласно договора №**** от 16.07.2019. Но я в банке не был с первых чисел июля и никаких договоров естественно не подписывал. В принципе карте не особо нужна - болталась в пакете депозитный со времени закрытия депо. Обнулился еще в октябре 2017 и перспектив работать по евро с пумбой не вижу. Но сам факт, что за договор? откуда?