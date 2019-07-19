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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2293229422952296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:58

Re: ПУМБ

Поделюсь своими первыми впечатлениями.

Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...

В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г.
Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:10

  qwe_ua написав:Да вроде должно быть "субботой" :)

А вас % интересуют или бухгалтерия?
только %%
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:15

Re: ПУМБ

protefiks1959 написав: только %%
За выходные должно посчитать
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:54

  evgenkh написав:Поделюсь своими первыми впечатлениями.

Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...

В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г.
Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.

это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке
у меня на 5 андроиде приложение нормально работает
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:20

Закрыли евровую карту

Собственно сабж. Срок годности был еще 2 года. Карта пропала в приложухе. Полез в десктопный пумб-онлайн - там нашел счет 2620 в архивных. Закрыт 16.07.2019. Самое смешное написано согласно договора №**** от 16.07.2019. Но я в банке не был с первых чисел июля и никаких договоров естественно не подписывал. В принципе карте не особо нужна - болталась в пакете депозитный со времени закрытия депо. Обнулился еще в октябре 2017 и перспектив работать по евро с пумбой не вижу. Но сам факт, что за договор? откуда?
Flamingo
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