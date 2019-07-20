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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2293229422952296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:58

Re: ПУМБ

Поделюсь своими первыми впечатлениями.

Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...

В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г.
Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:10

  qwe_ua написав:Да вроде должно быть "субботой" :)

А вас % интересуют или бухгалтерия?
только %%
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:15

Re: ПУМБ

protefiks1959 написав: только %%
За выходные должно посчитать
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:54

  evgenkh написав:Поделюсь своими первыми впечатлениями.

Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...

В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г.
Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.

это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке
у меня на 5 андроиде приложение нормально работает
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:20

Закрыли евровую карту

Собственно сабж. Срок годности был еще 2 года. Карта пропала в приложухе. Полез в десктопный пумб-онлайн - там нашел счет 2620 в архивных. Закрыт 16.07.2019. Самое смешное написано согласно договора №**** от 16.07.2019. Но я в банке не был с первых чисел июля и никаких договоров естественно не подписывал. В принципе карте не особо нужна - болталась в пакете депозитный со времени закрытия депо. Обнулился еще в октябре 2017 и перспектив работать по евро с пумбой не вижу. Но сам факт, что за договор? откуда?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 15:30

Re: ПУМБ

Flamingo написав:. Обнулился еще в октябре 2017 и перспектив работать по евро с пумбой не вижу. Но сам факт, что за договор? откуда?

Вроде в условиях было, что пустые счета банк может закрыть через какое-то продолжительное время
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 17:10

  velvet написав:это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке
у меня на 5 андроиде приложение нормально работает


Вам в Краматорске повезло. А в Харькове ни наклеек, ни папок, ни инструкций... Мне, например, оно и не нужно, я продвинутый пользователь, но все равно как-то странно это выглядит. К голой карте дали два листочка формата А4 с договорами, даже без файлика, не говоря уже о какой-то папке. Как хочешь, так и неси их домой.

Что касается мобильного приложения, то достаточно зайти в плеймаркет и почитать отзывы за последний месяц. Не думаю, что люди это всё нафантазировали.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 18:24

  evgenkh написав:
  velvet написав:это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке
у меня на 5 андроиде приложение нормально работает


Вам в Краматорске повезло. А в Харькове ни наклеек, ни папок, ни инструкций... Мне, например, оно и не нужно, я продвинутый пользователь, но все равно как-то странно это выглядит. К голой карте дали два листочка формата А4 с договорами, даже без файлика, не говоря уже о какой-то папке. Как хочешь, так и неси их домой.

Что касается мобильного приложения, то достаточно зайти в плеймаркет и почитать отзывы за последний месяц. Не думаю, что люди это всё нафантазировали.

Отделение#2 на пл.Конституции в Харькове, все выдают и наклейки, и книжечка, и папка-конвертик, и листочек А4
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vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:19

  vollena71 написав:Отделение#2 на пл.Конституции в Харькове, все выдают и наклейки, и книжечка, и папка-конвертик, и листочек А4

К мгновенке в киевском отделении ничего не дали. Может это для именной такой набор?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 22:56

  Bosstone написав:
  vollena71 написав:Отделение#2 на пл.Конституции в Харькове, все выдают и наклейки, и книжечка, и папка-конвертик, и листочек А4

К мгновенке в киевском отделении ничего не дали. Может это для именной такой набор?

у нас к мгновенкам выдают
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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