Додано: Суб 20 лип, 2019 11:58

Поделюсь своими первыми впечатлениями.



Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...



В принципе, все нормально, но одно НО все-таки есть. Скачал мобильное приложение, а оно на 5-м Андроиде не запускается, хотя должно. Из отзывов на плеймаркете узнал, что это массовая проблема, возникла она после очередного обновления от 30.05.2019г.

Разработчики просили пользователей дождаться очередного обновления, но обновление от 15.07.2019г. проблему не решило. И теперь вообще непонятно, будет ли когда-нибудь работать мобильное приложение. Хорошо хоть есть веб-интерфейс, и в ПУМБ-онлайн можно зайти с телефона через браузер.