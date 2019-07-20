velvet написав:
это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке
В Одессе дают просто карту, ни конверта, ни чехла (спрашивал), ни стикеров.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 лип, 2019 00:59
В Одессе дают просто карту, ни конверта, ни чехла (спрашивал), ни стикеров.
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