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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2294229522962297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 00:59

  velvet написав:
  evgenkh написав:Поделюсь своими первыми впечатлениями.
Карту получил, депозит "Свободный! открыл. Стикеров не дали, о них никто и не заикнулся. Просто карта, даже без конверта и какого-либо чехла...

это в каком городе не дают, в Краматорске с 4 июля выдают целый набор: наклейки, книжка-инструкция и мини папка на резинке

В Одессе дают просто карту, ни конверта, ни чехла (спрашивал), ни стикеров.
Maksi2
 
Повідомлень: 23
З нами з: 18.06.19
Подякував: 16 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:47

Картки й справді окремо від конвертів зберігають, тому хтось із менеджерів може про них і не знати, або їх і завезти можуть у різний час. Питайте менеджерів, вони так само люди :)

А це в ПУМБі хтось колись натрапляв на дитячий лікнеп у вигляді книжечки чи де?
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kreuz
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 10.12.07
Подякував: 118 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:20

Cтикеры и конверты к всекарта или кредитке?
demichh
 
Повідомлень: 2081
З нами з: 09.12.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:24

Re: ПУМБ

demichh написав:Cтикеры и конверты к всекарта или кредитке?
Всекарте
qwe_ua
 
Повідомлень: 1721
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 207 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:55

Re: ПУМБ

Чи є прив'язка до відділення (в якому був відкритий рахунок)?
Zochan
 
Повідомлень: 276
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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  #<1 ... 2294229522962297
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