|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 11:57
Basilio2020 написав:
підкажіть, з мобільного додатку ПУМБ на зовнішні карти P2P ліміт 75000 або все ті ж 15000?
в мобильном ̶ ̶д̶о̶д̶а̶т̶к̶е̶ застосунке и в пумб он лайн вы делаете перевод не "карт ту карт", а "счет ту карт" и там действуют не лимиты п2п, а действуют лимиты на ИБ - 20 000 в сутки по умолчанию, которые можно поднять до 100 к на месяц через кал на учетную запись, а не на карту и счет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36186
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5754 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:54
IMPRINTER написав: Basilio2020 написав:
підкажіть, з мобільного додатку ПУМБ на зовнішні карти P2P ліміт 75000 або все ті ж 15000?
в мобильном ̶ ̶д̶о̶д̶а̶т̶к̶е̶ застосунке и в пумб он лайн вы делаете перевод не "карт ту карт", а "счет ту карт" и там действуют не лимиты п2п, а действуют лимиты на ИБ - 20 000 в сутки по умолчанию, которые можно поднять до 100 к на месяц через кал на учетную запись, а не на карту и счет.
100 к - дневной лимит и срок действия его в течении месяца? Через месяц возвращается стандартный лимит - 20 000 в сутки?
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 204
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:59
qwe_ua написав:
uaprofi написав:только как пару месяцев стал клиентом этого чуда банка.
и всё было хорошо. получил карту под депозит - называется вроде "депозитка" - красненькая с надписями "пумб". и тут бац - какие то изменения в тарифах.
Дамы и Господа, кто знает:
- как теперь пополнить эту карту с другого банка шобы без комиссии?
- как забрать деньги с карты шобы без комиссий
- если карту пополнить в субботу (п2п) и деньги сразу на Депозит "Свободный", проценты за воскресенье насчитают? в овер не загонят?
1) как и раньше, ничего не поменялось, например, р2р
2) АТМ или перевод из ИБ на другой банк
3) спрашивали же полстраницы назад. Насчитают. Овер зависит от того, как пополните. Если в ИБ и не поздно вечером, то нет.
а можно "депозитку" пополнять в Пумб-онлайн - тоже комиссии не будет?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2751
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:01
clientage написав:
Давно не было. Причем перевожу на Вильный сразу после р2р -- очень нравилось чатиться по поводу сторнирования комисс через пару дн
а чем Вы аргументировали это сторнирование?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2751
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:02
uaprofi
Пополнить да, вывести с нее нет
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36186
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5754 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 25 лип, 2019 13:02
Kevin
Да. Заявлением в отделении можно любые на люьой срок
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36186
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5754 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2496
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:05
IMPRINTER написав:uaprofi
Пополнить да, вывести с нее нет
Готівкою можна вивести.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29361
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 лип, 2019 22:50
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав:uaprofi
Пополнить да, вывести с нее нет
Готівкою можна вивести.
свини с готивкой не работают. свини поддерживают прагнэння нбу до кеш-лесс-экономи
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36186
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5754 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 25 лип, 2019 23:55
IMPRINTER написав:
Пополнить да, вывести с нее нет
т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия,
ПУМБ-онлайн п2п - комиссия,
и через сторонии сервисы p2p - комиссия?
c карты деньги не увести? везде обложили?
выходит только банкомат Радиус или Пумба?
кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2751
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 441 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|