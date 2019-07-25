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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2300230123022303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:57

  Basilio2020 написав:підкажіть, з мобільного додатку ПУМБ на зовнішні карти P2P ліміт 75000 або все ті ж 15000?


в мобильном ̶ ̶д̶о̶д̶а̶т̶к̶е̶ застосунке и в пумб он лайн вы делаете перевод не "карт ту карт", а "счет ту карт" и там действуют не лимиты п2п, а действуют лимиты на ИБ - 20 000 в сутки по умолчанию, которые можно поднять до 100 к на месяц через кал на учетную запись, а не на карту и счет.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:54

  IMPRINTER написав:
  Basilio2020 написав:підкажіть, з мобільного додатку ПУМБ на зовнішні карти P2P ліміт 75000 або все ті ж 15000?


в мобильном ̶ ̶д̶о̶д̶а̶т̶к̶е̶ застосунке и в пумб он лайн вы делаете перевод не "карт ту карт", а "счет ту карт" и там действуют не лимиты п2п, а действуют лимиты на ИБ - 20 000 в сутки по умолчанию, которые можно поднять до 100 к на месяц через кал на учетную запись, а не на карту и счет.


100 к - дневной лимит и срок действия его в течении месяца? Через месяц возвращается стандартный лимит - 20 000 в сутки?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:59

  qwe_ua написав:
uaprofi написав:только как пару месяцев стал клиентом этого чуда банка.
и всё было хорошо. получил карту под депозит - называется вроде "депозитка" - красненькая с надписями "пумб". и тут бац - какие то изменения в тарифах.
Дамы и Господа, кто знает:
- как теперь пополнить эту карту с другого банка шобы без комиссии?
- как забрать деньги с карты шобы без комиссий
- если карту пополнить в субботу (п2п) и деньги сразу на Депозит "Свободный", проценты за воскресенье насчитают? в овер не загонят?


1) как и раньше, ничего не поменялось, например, р2р
2) АТМ или перевод из ИБ на другой банк
3) спрашивали же полстраницы назад. Насчитают. Овер зависит от того, как пополните. Если в ИБ и не поздно вечером, то нет.


а можно "депозитку" пополнять в Пумб-онлайн - тоже комиссии не будет?
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:01

  clientage написав:Давно не было. Причем перевожу на Вильный сразу после р2р -- очень нравилось чатиться по поводу сторнирования комисс через пару дн :)


а чем Вы аргументировали это сторнирование?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:02

uaprofi

Пополнить да, вывести с нее нет
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:02

Kevin

Да. Заявлением в отделении можно любые на люьой срок
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 13:41

  uaprofi написав:
  clientage написав:Давно не было. Причем перевожу на Вильный сразу после р2р -- очень нравилось чатиться по поводу сторнирования комисс через пару дн :)


а чем Вы аргументировали это сторнирование?

Тем что реального овера фактически не было - поскольку деньги из банка не уходили - они перемещались с карточного на депозитный счет. К чести пумбы они всегда сторнировали списанную плату за тех.овер, потому как понимали что это чушь а не теховер. Но, возможно, расчет был на то что "свиньи" свое сторнируют, а "алени" или не заметят, или постесняются обращаться в поддержку. Но похоже с эрой "нового пумб-онлайна" закончилась эра "бессмысленного теховера" ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:05

  IMPRINTER написав:uaprofi

Пополнить да, вывести с нее нет

Готівкою можна вивести.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:50

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:uaprofi

Пополнить да, вывести с нее нет

Готівкою можна вивести.


свини с готивкой не работают. свини поддерживают прагнэння нбу до кеш-лесс-экономи
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:55

  IMPRINTER написав:Пополнить да, вывести с нее нет

т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия,
ПУМБ-онлайн п2п - комиссия,
и через сторонии сервисы p2p - комиссия?
c карты деньги не увести? везде обложили?
выходит только банкомат Радиус или Пумба?
кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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