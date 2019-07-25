uaprofi написав: только как пару месяцев стал клиентом этого чуда банка.

и всё было хорошо. получил карту под депозит - называется вроде "депозитка" - красненькая с надписями "пумб". и тут бац - какие то изменения в тарифах.

Дамы и Господа, кто знает:

- как теперь пополнить эту карту с другого банка шобы без комиссии?

- как забрать деньги с карты шобы без комиссий

- если карту пополнить в субботу (п2п) и деньги сразу на Депозит "Свободный", проценты за воскресенье насчитают? в овер не загонят?

1) как и раньше, ничего не поменялось, например, р2р2) АТМ или перевод из ИБ на другой банк3) спрашивали же полстраницы назад. Насчитают. Овер зависит от того, как пополните. Если в ИБ и не поздно вечером, то нет.