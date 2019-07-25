Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:09

со всекартой понятно, а

при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной

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