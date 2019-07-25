т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия, ПУМБ-онлайн п2п - комиссия, и через сторонии сервисы p2p - комиссия? c карты деньги не увести? везде обложили? выходит только банкомат Радиус или Пумба? кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?
а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0
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т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия, ПУМБ-онлайн п2п - комиссия, и через сторонии сервисы p2p - комиссия? c карты деньги не увести? везде обложили? выходит только банкомат Радиус или Пумба? кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?
а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0
velvet написав:со всекартой понятно, а при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной
Здається 15-го числа робив саме такий переказ в мобайлі, наче він пройшов між рахунками (тобто не р2р), овер не намалювали доки, тому вважаю, що безкоштовно. А хіба в тарифах між своїми коміс має бути?
А що, вже все, старий додаток не працюватиме? На прохання клієнтів вимкнули? Невже справді комусь заважав? Наче позавчора ще робив...
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velvet написав:со всекартой понятно, а при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной
Здається 15-го числа робив саме такий переказ в мобайлі, наче він пройшов між рахунками (тобто не р2р), овер не намалювали доки, тому вважаю, що безкоштовно. А хіба в тарифах між своїми коміс має бути?
А що, вже все, старий додаток не працюватиме? На прохання клієнтів вимкнули? Невже справді комусь заважав? Наче позавчора ще робив...
т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия, ПУМБ-онлайн п2п - комиссия, и через сторонии сервисы p2p - комиссия? c карты деньги не увести? везде обложили? выходит только банкомат Радиус или Пумба? кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?
а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0
т.е. нужно шагать в отделение - там заводить "всёкарту", а потом в ИБ скидывать деньги на "всёкарту" и потом уже можно на карту другого банка? однако это какаято мутная и сложная схема нарисовалась)))