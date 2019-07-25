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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2301230223032304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 06:41

  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:Пополнить да, вывести с нее нет

т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия,
ПУМБ-онлайн п2п - комиссия,
и через сторонии сервисы p2p - комиссия?
c карты деньги не увести? везде обложили?
выходит только банкомат Радиус или Пумба?
кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?

а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:20

  velvet написав:
  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:Пополнить да, вывести с нее нет

т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия,
ПУМБ-онлайн п2п - комиссия,
и через сторонии сервисы p2p - комиссия?
c карты деньги не увести? везде обложили?
выходит только банкомат Радиус или Пумба?
кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?

а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0


зачисление средств на всеКАРТА любым способом 0%
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 10:41

  velvet написав:а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0


з одержувача не візьме, а з відправника може взяти
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:09

со всекартой понятно, а
при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet згідно тарифів не повинна взятися
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 11:49

  velvet написав:со всекартой понятно, а
при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной

Здається 15-го числа робив саме такий переказ в мобайлі, наче він пройшов між рахунками (тобто не р2р), овер не намалювали доки, тому вважаю, що безкоштовно. А хіба в тарифах між своїми коміс має бути?

А що, вже все, старий додаток не працюватиме? На прохання клієнтів вимкнули? Невже справді комусь заважав? Наче позавчора ще робив...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:05

kreuz
я тоже думал, что без комиссии, но тут начали утверждать,что с депозиткибесплатный выход только кешем, вот и решил уточнить у представителя ПУМБа
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 12:34

  kreuz написав:
  velvet написав:со всекартой понятно, а
при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной

Здається 15-го числа робив саме такий переказ в мобайлі, наче він пройшов між рахунками (тобто не р2р), овер не намалювали доки, тому вважаю, що безкоштовно. А хіба в тарифах між своїми коміс має бути?

А що, вже все, старий додаток не працюватиме? На прохання клієнтів вимкнули? Невже справді комусь заважав? Наче позавчора ще робив...


старий додаток припинив свою роботу. є новий чи веб-версія https://online.pumb.ua
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:12

  velvet написав:
  uaprofi написав:
  IMPRINTER написав:Пополнить да, вывести с нее нет

т.е. со старой "депозитки" безналом сеп - комиссия,
ПУМБ-онлайн п2п - комиссия,
и через сторонии сервисы p2p - комиссия?
c карты деньги не увести? везде обложили?
выходит только банкомат Радиус или Пумба?
кстати Юнекс и Кредо нормально входят в этот "Радиус", посколько за раз они выдают - 1000 или больше?

а через пумб-онлайн на всекарту разве возьмет комиссию, в додатке пишет комиссия 0


т.е. нужно шагать в отделение - там заводить "всёкарту", а потом в ИБ скидывать деньги на "всёкарту" и потом уже можно на карту другого банка?
однако это какаято мутная и сложная схема нарисовалась)))
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:т.е. нужно шагать в отделение - там заводить "всёкарту", а потом в ИБ скидывать деньги на "всёкарту" и потом уже можно на карту другого банка?

Можно вместо "депозитки" выпусть бесплатно "всеКАРТА" и уже работать в новом тарифе с теми деньгами что были на "депозитке". Но в отделение по любэ сходить надо :(
Flamingo
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