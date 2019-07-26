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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:54

  Stringer написав:Это ваша бухгалтерия не заморачивалась, а не пумб

Вероятно они оба.

  d666anggel написав: решил воспользоваться ПУМБ Online для оплаты P2P на ПриватБанк. Сняло комиссию. Как я теперь понял, чтобы воспользоваться P2P без комиссии, мне надо получить карту ВСЕКарта. Вместо ПУМБ Touch, которая есть у меня. Т.е. мне необходимо пойти в банк, сдать свою карту MasterCard Platinum (которую банк мне любезно бесплатно подарил) раньше срока, отказаться от своего тарифа ПУМБ Touch раньше срока (он как бы ж на год был оплачен) и получить новую замечательную ВСЕКарта с практическими теми же условиями, которые у меня были?) Верно?

Да 100% и многие рады новым тарифам. :wink:
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 26 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:05

Re: ПУМБ

Открыть ещё и новую всекарту и для вывода перекидывать на неё.
qwe_ua
 
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