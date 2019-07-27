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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 19:54

  Stringer написав:Это ваша бухгалтерия не заморачивалась, а не пумб

Вероятно они оба.

  d666anggel написав: решил воспользоваться ПУМБ Online для оплаты P2P на ПриватБанк. Сняло комиссию. Как я теперь понял, чтобы воспользоваться P2P без комиссии, мне надо получить карту ВСЕКарта. Вместо ПУМБ Touch, которая есть у меня. Т.е. мне необходимо пойти в банк, сдать свою карту MasterCard Platinum (которую банк мне любезно бесплатно подарил) раньше срока, отказаться от своего тарифа ПУМБ Touch раньше срока (он как бы ж на год был оплачен) и получить новую замечательную ВСЕКарта с практическими теми же условиями, которые у меня были?) Верно?

Да 100% и многие рады новым тарифам. :wink:
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 26 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 21:05

Re: ПУМБ

Открыть ещё и новую всекарту и для вывода перекидывать на неё.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 09:27

  PUMB написав:
  kreuz написав:
  velvet написав:со всекартой понятно, а
при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной

Здається 15-го числа робив саме такий переказ в мобайлі, наче він пройшов між рахунками (тобто не р2р), овер не намалювали доки, тому вважаю, що безкоштовно. А хіба в тарифах між своїми коміс має бути?

А що, вже все, старий додаток не працюватиме? На прохання клієнтів вимкнули? Невже справді комусь заважав? Наче позавчора ще робив...


старий додаток припинив свою роботу. є новий чи веб-версія https://online.pumb.ua

Тоді зробіть історію по картках та депозитах у новому додатку, щоб він був більш функціональний за старий, а не менш. Ще додайте в ньому можливість визначати картку для виплат з депозиту. І назви збережених карток треба зробити доступними для редагування.

Будь ласка.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 14:03

PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?
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J
 
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а что за стикеры дают к "всё карте"? зачем они нужны?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:12

  J написав:PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?

по опыту многих лет могу сказать что такой фразы похоже нет, так что проще сразу же ложить трубку...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:15

  Cler написав:по опыту многих лет могу сказать что такой фразы похоже нет, так что проще сразу же ложить трубку...


странно. не доработка. по идее должны перезванивать если не удалось нормально поговорить.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 19:24

  uaprofi написав:
  Cler написав:по опыту многих лет могу сказать что такой фразы похоже нет, так что проще сразу же ложить трубку...


странно. не доработка. по идее должны перезванивать если не удалось нормально поговорить.

нормально поговорить с ними невозможно - ты им говоришь "это меня не интересует", а они снова и снова повторпяют одно и тоже...

сейчас есть ещё одна отмазка - можно говорить "я не розумию по украински", но не соглашаться на изменения языка общения... :mrgreen:
Cler
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