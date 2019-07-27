Stringer написав:Это ваша бухгалтерия не заморачивалась, а не пумб
Вероятно они оба.
d666anggel написав: решил воспользоваться ПУМБ Online для оплаты P2P на ПриватБанк. Сняло комиссию. Как я теперь понял, чтобы воспользоваться P2P без комиссии, мне надо получить карту ВСЕКарта. Вместо ПУМБ Touch, которая есть у меня. Т.е. мне необходимо пойти в банк, сдать свою карту MasterCard Platinum (которую банк мне любезно бесплатно подарил) раньше срока, отказаться от своего тарифа ПУМБ Touch раньше срока (он как бы ж на год был оплачен) и получить новую замечательную ВСЕКарта с практическими теми же условиями, которые у меня были?) Верно?
Да 100% и многие рады новым тарифам.
Востаннє редагувалось Maksi2 в П'ят 26 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
velvet написав:со всекартой понятно, а при переводе с карты депозитной на всекарту возьмет ли какую-то комиссию с депозитной
Здається 15-го числа робив саме такий переказ в мобайлі, наче він пройшов між рахунками (тобто не р2р), овер не намалювали доки, тому вважаю, що безкоштовно. А хіба в тарифах між своїми коміс має бути?
А що, вже все, старий додаток не працюватиме? На прохання клієнтів вимкнули? Невже справді комусь заважав? Наче позавчора ще робив...
Тоді зробіть історію по картках та депозитах у новому додатку, щоб він був більш функціональний за старий, а не менш. Ще додайте в ньому можливість визначати картку для виплат з депозиту. І назви збережених карток треба зробити доступними для редагування.
Будь ласка.
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