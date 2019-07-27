Ахаха, это писец какой-то. Иногда кидаю трубку, иногда пытаюсь довести до их говорящих голов, что сознания, что кредитов не беру, я их даю - в частности, этому банку, но...кидаю трубку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:11
Re: ПУМБ
Ахаха, это писец какой-то. Иногда кидаю трубку, иногда пытаюсь довести до их говорящих голов, что сознания, что кредитов не беру, я их даю - в частности, этому банку, но...кидаю трубку
Спецназ Саакашвили!!!
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