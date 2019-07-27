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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2303230423052306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 07:11

Re: ПУМБ

  J написав:PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?
Ахаха, это писец какой-то. Иногда кидаю трубку, иногда пытаюсь довести до их говорящих голов, что сознания, что кредитов не беру, я их даю - в частности, этому банку, но...кидаю трубку :mrgreen:
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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