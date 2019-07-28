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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2303230423052306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 07:11

Re: ПУМБ

  J написав:PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?
Ахаха, это писец какой-то. Иногда кидаю трубку, иногда пытаюсь довести до их говорящих голов, что сознания, что кредитов не беру, я их даю - в частности, этому банку, но...кидаю трубку :mrgreen:
Спецназ Саакашвили!!!
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:49

Інтернет-банкінг Пумба дозволяє купувати валюту?
vovikhan1991
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 07:50

  vovikhan1991 написав:Інтернет-банкінг Пумба дозволяє купувати валюту?

Нет
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:22

  protefiks1959 написав:
  J написав:PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?
Ахаха, это писец какой-то. Иногда кидаю трубку, иногда пытаюсь довести до их говорящих голов, что сознания, что кредитов не беру, я их даю - в частности, этому банку, но...кидаю трубку :mrgreen:


Опосля возникает ощущание что это специально нанятые люди для дискредитации банка. )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:54

  J написав:PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?


можно написать на info@fuib.com и сообщить, что желаете исключить свой номер из коммуникаций.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:56

  uaprofi написав:ну что ... эти бяки таки начислили 4 грн за овер
пополнил в пятницу и отправил сразу на "Вильный"
причём сразу не пускало писало "недостаточно средств", а через пять минут спокойно провело пополнение депо.
сегодня получил плюс 1 грн на депо и минус 4 грн на карте за овер
что теперь делать?
а сколько они %%% за овер начисляют по депозитной карте? что-то не нахожу этого пункта в тарифах...


укажите нам свой ИНН, пож-та - проверим
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 08:56

  vovikhan1991 написав:Інтернет-банкінг Пумба дозволяє купувати валюту?

поки ні
PUMB
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