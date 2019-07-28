|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:11
J написав:
PUMB подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?
Ахаха, это писец какой-то. Иногда кидаю трубку, иногда пытаюсь довести до их говорящих голов, что сознания, что кредитов не беру, я их даю - в частности, этому банку, но...кидаю трубку
Спецназ Саакашвили!!!
промокод к бонусу+ 50 грн SO7EF39 Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 340
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 07:49
Інтернет-банкінг Пумба дозволяє купувати валюту?
-
vovikhan1991
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 27.06.16
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 07:50
vovikhan1991 написав:
Інтернет-банкінг Пумба дозволяє купувати валюту?
Нет
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:54
J написав:PUMB
подскажите какую кодовую фразу нужно сказать вашим сотрудникам из маркетингового отдела чтобы они больше не звонили?
можно написать на info@fuib.com
и сообщить, что желаете исключить свой номер из коммуникаций.
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:56
uaprofi написав:
ну что ... эти бяки таки начислили 4 грн за овер
пополнил в пятницу и отправил сразу на "Вильный"
причём сразу не пускало писало "недостаточно средств", а через пять минут спокойно провело пополнение депо.
сегодня получил плюс 1 грн на депо и минус 4 грн на карте за овер
что теперь делать?
а сколько они %%% за овер начисляют по депозитной карте? что-то не нахожу этого пункта в тарифах...
укажите нам свой ИНН, пож-та - проверим
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 08:56
vovikhan1991 написав:
Інтернет-банкінг Пумба дозволяє купувати валюту?
поки ні
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:25
kreuz написав:
Тоді зробіть історію по картках та депозитах у новому додатку, щоб він був більш функціональний за старий, а не менш. Ще додайте в ньому можливість визначати картку для виплат з депозиту. І назви збережених карток треба зробити доступними для редагування.
Будь ласка.
передали колегам
-
PUMB
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 19.07.11
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:47
тобто яка стратегія найкраща щоб уникнути овердрафту? переводити СЕПом або P2P і на депозит на наступний день?
-
Basilio2020
-
-
- Повідомлень: 92
- З нами з: 15.02.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 29 лип, 2019 12:56
Basilio2020 написав:
тобто яка стратегія найкраща щоб уникнути овердрафту? переводити СЕПом або P2P і на депозит на наступний день?
переводить через новую аппликуху пумбы - на депо в тот же день. Но не поздно вечером.
-
Flamingo
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 542 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|