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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2304230523062307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:53

Re: ПУМБ

PUMB подскажите, карта "всеКарта" World Debit принимает участие в программе MasterCard Rewards? В пумб онлайн ссылка на Rewards возле этой карты не появляется вот уже в течение нескольких недель после активации карты, а на сайте банка чётко указано "В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition." (https://retail.pumb.ua/ru/rewards).
На сайте Мастеркард тоже указано что всеКарта участвует (http://rewards.mastercard.ua/check_card ... ?bank=fuib)

P.S. Вижу, что вопрос в теме уже поднимался, но разбежности в подачи информации по поводу участия всеКарты в данной программе по-прежнему имеются и далеко не все сотрудники банка знают точный ответ на этот вопрос.
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:02

  SaimonWorld написав:PUMB подскажите, карта "всеКарта" World Debit принимает участие в программе MasterCard Rewards? В пумб онлайн ссылка на Rewards возле этой карты не появляется вот уже в течение нескольких недель после активации карты, а на сайте банка чётко указано "В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition." (https://retail.pumb.ua/ru/rewards).
На сайте Мастеркард тоже указано что всеКарта участвует (http://rewards.mastercard.ua/check_card ... ?bank=fuib)

P.S. Вижу, что вопрос в теме уже поднимался, но разбежности в подачи информации по поводу участия всеКарты в данной программе по-прежнему имеются и далеко не все сотрудники банка знают точный ответ на этот вопрос.

А шо на карті намальовано?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:03

Re: ПУМБ

  SaimonWorld написав:P.S. Вижу, что вопрос в теме уже поднимался, но разбежности в подачи информации по поводу участия всеКарты в данной программе по-прежнему имеются и далеко не все сотрудники банка знают точный ответ на этот вопрос.

Вопрос не просто поднимался - именно представитель банка четко озвучил ответ на этот вопрос viewtopic.php?p=4709415#p4709415
Зачем после этого опять это же поднимать? Не понимаю ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:06

Flamingo тогда поясните пожалуйста, "дебитная карта World" и "карта World Debit" — это одно и тоже или два совершенно разных типа карт?

Зображення

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  Квесторе_поверніться написав:А шо на карті намальовано?


Намальовано world debit
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:39

Re: ПУМБ

Это разные типы карт.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 16:13

Re: ПУМБ

  SaimonWorld написав:Flamingo тогда поясните пожалуйста, "дебитная карта World" и "карта World Debit" — это одно и тоже или два совершенно разных типа карт?

Прошу прощения но Вы сейчас смешали два разных понятия класс и тип карты. То есть Ваш вопрос из серии что красивее "теплое" или "сладкое" :)
"карта World Debit" - это одна из разновидностей класса карты ( есть еще Платинум, Голд, Стандарт и т.п.)
просто "дебитная карта" (без World - на скрине его тоже нет) - эта один из двух видов типов карты - кредитная и дебитная.
Поэтому естественно что это хоть и созвучно но не одно и то же.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:18

  Flamingo написав:
  SaimonWorld написав:Flamingo тогда поясните пожалуйста, "дебитная карта World" и "карта World Debit" — это одно и тоже или два совершенно разных типа карт?

Прошу прощения но Вы сейчас смешали два разных понятия класс и тип карты. То есть Ваш вопрос из серии что красивее "теплое" или "сладкое" :)
"карта World Debit" - это одна из разновидностей класса карты ( есть еще Платинум, Голд, Стандарт и т.п.)
просто "дебитная карта" (без World - на скрине его тоже нет) - эта один из двух видов типов карты - кредитная и дебитная.
Поэтому естественно что это хоть и созвучно но не одно и то же.


Спасибо, я примерно так и думал.
Просто в случае с World Debit это не столь очевидно, т.к. неясно почему слово Debit вынесено в название класса карты, хотя оно по определению означает тип, а не класс.
В таком случае, если быть последовательным в рассуждениях, тогда можно предположить, что может существовать сочетание "кредитная карта World Debit", верно же? Тогда можно запутаться окончательно :)
SaimonWorld
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 17:36

Re: ПУМБ

SaimonWorld написав:В таком случае, если быть последовательным в рассуждениях, тогда можно предположить, что может существовать сочетание "кредитная карта World Debit", верно же? Тогда можно запутаться окончательно :)

По-моему, альфа такие выдавала :)
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