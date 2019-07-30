PUMB подскажите, карта "всеКарта" World Debit принимает участие в программе MasterCard Rewards? В пумб онлайн ссылка на Rewards возле этой карты не появляется вот уже в течение нескольких недель после активации карты, а на сайте банка чётко указано "В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition." (https://retail.pumb.ua/ru/rewards). На сайте Мастеркард тоже указано что всеКарта участвует (http://rewards.mastercard.ua/check_card ... ?bank=fuib)
P.S. Вижу, что вопрос в теме уже поднимался, но разбежности в подачи информации по поводу участия всеКарты в данной программе по-прежнему имеются и далеко не все сотрудники банка знают точный ответ на этот вопрос.
SaimonWorld написав:PUMB подскажите, карта "всеКарта" World Debit принимает участие в программе MasterCard Rewards? В пумб онлайн ссылка на Rewards возле этой карты не появляется вот уже в течение нескольких недель после активации карты, а на сайте банка чётко указано "В программе участвуют дебитные и кредитные карты Mastercard Platinum, World, World Elite и World Black Edition." (https://retail.pumb.ua/ru/rewards). На сайте Мастеркард тоже указано что всеКарта участвует (http://rewards.mastercard.ua/check_card ... ?bank=fuib)
P.S. Вижу, что вопрос в теме уже поднимался, но разбежности в подачи информации по поводу участия всеКарты в данной программе по-прежнему имеются и далеко не все сотрудники банка знают точный ответ на этот вопрос.
А шо на карті намальовано?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
SaimonWorld написав:P.S. Вижу, что вопрос в теме уже поднимался, но разбежности в подачи информации по поводу участия всеКарты в данной программе по-прежнему имеются и далеко не все сотрудники банка знают точный ответ на этот вопрос.
Вопрос не просто поднимался - именно представитель банка четко озвучил ответ на этот вопрос viewtopic.php?p=4709415#p4709415 Зачем после этого опять это же поднимать? Не понимаю
SaimonWorld написав:Flamingo тогда поясните пожалуйста, "дебитная карта World" и "карта World Debit" — это одно и тоже или два совершенно разных типа карт?
Прошу прощения но Вы сейчас смешали два разных понятия класс и тип карты. То есть Ваш вопрос из серии что красивее "теплое" или "сладкое" "карта World Debit" - это одна из разновидностей класса карты ( есть еще Платинум, Голд, Стандарт и т.п.) просто "дебитная карта" (без World - на скрине его тоже нет) - эта один из двух видов типов карты - кредитная и дебитная. Поэтому естественно что это хоть и созвучно но не одно и то же.
SaimonWorld написав:Flamingo тогда поясните пожалуйста, "дебитная карта World" и "карта World Debit" — это одно и тоже или два совершенно разных типа карт?
Прошу прощения но Вы сейчас смешали два разных понятия класс и тип карты. То есть Ваш вопрос из серии что красивее "теплое" или "сладкое" "карта World Debit" - это одна из разновидностей класса карты ( есть еще Платинум, Голд, Стандарт и т.п.) просто "дебитная карта" (без World - на скрине его тоже нет) - эта один из двух видов типов карты - кредитная и дебитная. Поэтому естественно что это хоть и созвучно но не одно и то же.
Спасибо, я примерно так и думал. Просто в случае с World Debit это не столь очевидно, т.к. неясно почему слово Debit вынесено в название класса карты, хотя оно по определению означает тип, а не класс. В таком случае, если быть последовательным в рассуждениях, тогда можно предположить, что может существовать сочетание "кредитная карта World Debit", верно же? Тогда можно запутаться окончательно
SaimonWorld написав:В таком случае, если быть последовательным в рассуждениях, тогда можно предположить, что может существовать сочетание "кредитная карта World Debit", верно же? Тогда можно запутаться окончательно
1. Проблема в том, что при получении карты, а также при последующем обращении в слежбу поддержки, мне говорили, что эта карта участвует в программе. Может стоит разобраться, чтобы сотрудники были в курсе?