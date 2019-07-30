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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:36
Сегодня день биллинга по кредитной карте. Погасил задолженность, что в льготном периоде. Можно ли делать сегодня покупку после 21.00 или не стоит, дабы не вылететь с льготного? Кто тестил, поделитесь опытом.
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:40
В давні часи можна було.
Може зараз щось змінили.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:59
Re: ПУМБ
Делайте что хотите, на задолженность прошлого месяца это уже никак не повлияет.
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:18
Re: ПУМБ
А вы всегда при получении "массовых" карт спрашиваете у сотрудников банка и в поддержке - участвует ли карта в "ривордсах"? Дело в том что Вас банально могли не понять или не расслышать слово "ривордс" (если Вы его произносили)) и совершенно честно ответить Вам, что карта участвует в бонусной программе от МС. Потому как "Бильше" это тоже программа от МС. И "всеКАРТА" в нем участвует. А "ривордсы" они все-таки нацелены для премиум сегмент. А "всеКАРТА" - явно не того пошиба раз ее бесплатно всем пумба раздает
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:23
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