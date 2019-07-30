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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2305230623072308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:36

Сегодня день биллинга по кредитной карте. Погасил задолженность, что в льготном периоде. Можно ли делать сегодня покупку после 21.00 или не стоит, дабы не вылететь с льготного? Кто тестил, поделитесь опытом.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:40

  anikola13 написав:Сегодня день биллинга по кредитной карте. Погасил задолженность, что в льготном периоде. Можно ли делать сегодня покупку после 21.00 или не стоит, дабы не вылететь с льготного? Кто тестил, поделитесь опытом.

В давні часи можна було.
Може зараз щось змінили.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:59

Re: ПУМБ

anikola13 написав:Сегодня день биллинга по кредитной карте. Погасил задолженность, что в льготном периоде. Можно ли делать сегодня покупку после 21.00 или не стоит, дабы не вылететь с льготного? Кто тестил, поделитесь опытом.
Делайте что хотите, на задолженность прошлого месяца это уже никак не повлияет.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:18

Re: ПУМБ

  SaimonWorld написав:1. Проблема в том, что при получении карты, а также при последующем обращении в слежбу поддержки, мне говорили, что эта карта участвует в программе. Может стоит разобраться, чтобы сотрудники были в курсе?

А вы всегда при получении "массовых" карт спрашиваете у сотрудников банка и в поддержке - участвует ли карта в "ривордсах"? ;) Дело в том что Вас банально могли не понять или не расслышать слово "ривордс" (если Вы его произносили)) и совершенно честно ответить Вам, что карта участвует в бонусной программе от МС. Потому как "Бильше" это тоже программа от МС. И "всеКАРТА" в нем участвует. А "ривордсы" они все-таки нацелены для премиум сегмент. А "всеКАРТА" - явно не того пошиба раз ее бесплатно всем пумба раздает
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:23

  SaimonWorld написав:PUMB

2. Как получить всеКарту класса Platinum?

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тоже ответ был :)
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