И, соответственно, возникли вопросы как у еще слабо подкованного клиента ПУМБа (я стал им лишь в прошлом году и всего пару раз воспользовался картой): правильно ли я понимаю
1. Снять наличные в чужом банкомате с "ВсеКарты" - 15000 грн в сутки. И больше я никак не сниму, какие бы танцы с бубнами я не предпринимал?
Зато - хоть каждый день по 15к, т.к. месячного лимита нет.
2. Перевести на другую карту без комиссии с помощью ПУМБ-онлайн я могу за сутки не больше 75000 (там написано за сутки, но не написана максимальная сумма за 1 перевод) 149999,99 грн за месяц?
А сколько за один раз?