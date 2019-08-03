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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2306230723082309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 776
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
114
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
207
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
182
Всього голосів : 776
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 06:25

Лимиты по всеКарте

В связи с переходом с валявшейся дома "Депозитной" на "ВсеКарту" планируется активное использование этой карты.
И, соответственно, возникли вопросы как у еще слабо подкованного клиента ПУМБа (я стал им лишь в прошлом году и всего пару раз воспользовался картой): правильно ли я понимаю следующие лимиты

1. Снять наличные в чужом банкомате с "ВсеКарты" - 15000 грн в сутки. И больше я никак не сниму, какие бы танцы с бубнами я не предпринимал?
Зато - хоть каждый день по 15к, т.к. месячного лимита нет.

2. Перевести на другую карту без комиссии с помощью ПУМБ-онлайн я могу за сутки не больше 75000 (там написано за сутки, но не написана максимальная сумма за 1 перевод) 149999,99 грн за месяц?
А сколько за один раз?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 06:32

Re: ПУМБ

1. Лимит меняется в ИБ.

2. За раз до 25т. Но есть лимит 20к в день самого ИБ, его менять через колл-центр. И, по-моему, там можно больше 75.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:36

Re: ПУМБ

а технічний овердрафт завжди повертають, або тільки коли запит їм пишеш?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:25

  Basilio2020 написав:а технічний овердрафт завжди повертають, або тільки коли запит їм пишеш?

Только после обращения в поддержку. Можно по телефону. А "під лежачий камінь вода не тече" :)
Ну и возвращают если теховер получился, когда вы деньги на депо перекинули. А если вдруг сняли налом - то тогда возрата не будет
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:42

Re: ПУМБ

Дякую! Розбалував мене ПроКредит...
...схоже в ПУМБ і деяких інших банках з овердрафтом жити нормально, треба звикати
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:28

Теховер

Из последних сообщений я понял: если пополнить "ВсеКарту" по P2P с карты другого банка, а потом снять в банкомате, будет теховер, да?
А как правильно делать, чтобы не было?
Искатель
 
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